Чупин Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупин Александр Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Добавил:

Ч
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.2015

Сын: Чупин Артур Александрович

Мать ребёнка: Чупина Олеся Сергеевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупина Олеся Сергеевна

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