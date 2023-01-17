Чупин Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.2015
Сын: Чупин Артур Александрович
Мать ребёнка: Чупина Олеся Сергеевна
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чупина Олеся Сергеевна