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Петр Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Смыслова-Булыгина Ксения Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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