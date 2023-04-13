Артамонова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1854
Сын: Артамонов Никита Харитонович
Отец ребёнка: Артамонов Харитон Климентьевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Михайлова Мария Харитоновна
Отец ребёнка: Артамонов Харитон Климентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно