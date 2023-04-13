Артамонова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1854

Сын: Артамонов Никита Харитонович

Отец ребёнка: Артамонов Харитон Климентьевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Михайлова Мария Харитоновна

Отец ребёнка: Артамонов Харитон Климентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамонов Харитон Климентьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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