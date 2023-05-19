Смерчанский Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смерчанский Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смерчанская Галина Алексеевна

Развод
Неизвестно

Жена: Смерчанская Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смерчанская Галина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смерчанская Галина Алексеевна

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