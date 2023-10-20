Шубная Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернухина Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Шубный Захар Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шубный Захар Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шубный Захар Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шубный Александр Захарович
Отец ребёнка: Шубный Захар Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пуголовкина Антонина Захаровна
Отец ребёнка: Шубный Захар Леонтьевич
Смерть
Неизвестно