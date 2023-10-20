Шубная Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубная Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернухина Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Шубный Захар Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубный Леонид Захарович

Отец ребёнка: Шубный Захар Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубный Николай Захарович

Отец ребёнка: Шубный Захар Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубный Александр Захарович

Отец ребёнка: Шубный Захар Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пуголовкина Антонина Захаровна

Отец ребёнка: Шубный Захар Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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