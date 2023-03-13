Балакина Федосья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Микерина Лукерья
Отец ребёнка: Балакинъ Прокофий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Балакинъ Гордей
Отец ребёнка: Балакинъ Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Балакинъ Прокофий
Смерть
1787