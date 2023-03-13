Балакина Федосья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина Федосья Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Микерина Лукерья

Отец ребёнка: Балакинъ Прокофий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Балакинъ Гордей

Отец ребёнка: Балакинъ Прокофий

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балакинъ Прокофий

Смерть
1787
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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