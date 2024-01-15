Феодора Ананьева? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Ананьева?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Ефимия Козмина

Отец ребёнка: Пестов Козьма Петров

Рождение ребёнка
1695

Сын: Пестов Василий Козимин

Отец ребёнка: Пестов Козьма Петров

Рождение ребёнка
1701

Сын: Пестов Василий Козьмин

Отец ребёнка: Пестов Козьма Петров

Рождение ребёнка
1714

Сын: Пестов Андрей Козьмин

Отец ребёнка: Пестов Козьма Петров

Рождение ребёнка
1718

Сын: Пестов Алексей Козьмин

Отец ребёнка: Пестов Козьма Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Козьма Петров

Смерть
Неизвестно
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