Феодора Ананьева?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Ефимия Козмина
Отец ребёнка: Пестов Козьма Петров
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Пестов Козьма Петров
Рождение ребёнка
1701
Отец ребёнка: Пестов Козьма Петров
Рождение ребёнка
1714
Отец ребёнка: Пестов Козьма Петров
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Пестов Козьма Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пестов Козьма Петров
Смерть
Неизвестно