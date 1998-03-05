Ориков Игорь Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ориков Игорь Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1998

Отец: не указан

Мать: Орикова Людмила Александровна

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