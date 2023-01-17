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Костыря Анатолий Николаевич

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Место рождения

Светлодолинское

Дата рождения

01.08.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1954
Бракосочетание
Между 1973 и 1978

Жена: Костыря Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
03.11.1978

Сын: Костыря Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Костыря Евгения Васильевна

Место жительства
С 1978
Рождение ребёнка
26.05.1987

Сын: Костыря Денис Анатольевич

Мать ребёнка: Костыря Евгения Васильевна

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