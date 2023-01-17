Костыря Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1954
Бракосочетание
Между 1973 и 1978
Рождение ребёнка
03.11.1978
Сын: Костыря Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Костыря Евгения Васильевна
Место жительства
С 1978
Рождение ребёнка
26.05.1987
Сын: Костыря Денис Анатольевич
Мать ребёнка: Костыря Евгения Васильевна