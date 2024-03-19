(Саканцева) Степанида Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Саканцева) Степанида Васильева

Место рождения

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Саканцев Василий Тихонов

Мать: Саканцева Настасья Дмитриева

Большой Остров, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1782
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