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(Саканцева) Степанида Васильева
(Саканцева) Степанида Васильева
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Древо
Место рождения
Большой Остров
, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Дата рождения
1779
Дата смерти
1782
Пол
Женский
Отец
Саканцев Василий Тихонов
1748 г.р.
Мать
Саканцева Настасья Дмитриева
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Саканцев Василий Тихонов
Мать:
Саканцева Настасья Дмитриева
Большой Остров
, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1782
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