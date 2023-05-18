(Томашевска) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1926
Сын: Петрущак Василий Иванович
Отец ребёнка: Петрущак Иван Иванович
дом 51
Рождение ребёнка
05.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрущак Иван Иванович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1928
Сын: Петрущак Владимир Иванович
Отец ребёнка: Петрущак Иван Иванович
дом 51
Рождение ребёнка
21.09.1929
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Петрущак Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрущак Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно