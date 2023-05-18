(Томашевска) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Томашевска) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1926 г.р.
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1928 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1926

Сын: Петрущак Василий Иванович

Отец ребёнка: Петрущак Иван Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 51
Рождение ребёнка
05.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрущак Иван Иванович

Раздельное, Львівська область
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Рождение ребёнка
09.06.1928

Сын: Петрущак Владимир Иванович

Отец ребёнка: Петрущак Иван Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 51
Рождение ребёнка
21.09.1929

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Петрущак Иван Иванович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
01.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрущак Иван Иванович

Раздельное, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрущак Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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