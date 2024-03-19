Долгоруков Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.08.1820
Дата смерти16.04.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1820
(1819) Титул: князь
Место жительства
06.09.1835
Разделил имение отца с матерью и братьями. Помещик Ставропольского уезда Самарской губернии, владел селами в Аскульской и Рязановской волостях
Образование
1845
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус. Выпуск 1845 г. № 11. Выпущен в Дворянский полк
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
19.08.1861
Дочь: Мусина-Пушкина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Львова Ольга Александровна
Титул: княжна
Рождение ребёнка
03.04.1862
Сын: Долгоруков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Львова Ольга Александровна
Титул: князь
Рождение ребёнка
?.09.1863
Дочь: Перовская-Петрово-Соловово Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Львова Ольга Александровна
Титул: княжна
Работа или профессия
Около 1870
Гражданский (статский) чин: действительный статский советник, четвёртый класс табели о рангах
Работа или профессия
Около 1871
Придворный чин: гофмейстер Высочайшего двора, третий класс табели о рангах
Рождение ребёнка
27.12.1872 ст.
Сын: Долгоруков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Львова Ольга Александровна
Титул: князь. Из потомственных дворян Московской губернии
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.04.1887