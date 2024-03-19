Сухарев Никита Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1728 и 1730
Дата смертиПосле 1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1728 и 1730
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1751
Дочь: Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Сухарева Афимья Емельянова
Бракосочетание
Между 1746 и 1751
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Сухарева Афимья Емельянова
Бракосочетание
Между 1756 и 1759
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Сухарева Афимья Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Сухарев Иван Никитич
Мать ребёнка: Сухарева Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Елена Никитична
Мать ребёнка: Сухарева Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Сухарева Афимья Емельянова
Рождение ребёнка
21.05.1771 ст.
Дочь: Федосья Никитична
Мать ребёнка: Сухарева Афимья Емельянова
Смерть
После 1787