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Сухарев Никита Григорьевич

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1728 и 1730

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1730 г.р.
Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1728 и 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1751

Дочь: Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Сухарева Афимья Емельянова

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1746 и 1751

Жена: Сухарева Афимья Емельянова

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Сухарев Василий Никитич

Мать ребёнка: Сухарева Афимья Емельянова

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1756 и 1759

Жена: Сухарева Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Сухарев Григорий Никитич

Мать ребёнка: Сухарева Афимья Емельянова

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Сухарев Иван Никитич

Мать ребёнка: Сухарева Наталья Андреевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Елена Никитична

Мать ребёнка: Сухарева Наталья Андреевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Сухарев Матвей Никитич

Мать ребёнка: Сухарева Афимья Емельянова

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
21.05.1771 ст.

Дочь: Федосья Никитична

Мать ребёнка: Сухарева Афимья Емельянова

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1787
Есюнино, Шуйский район, Северный край
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