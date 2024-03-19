Максимова (Попова) Татьяна Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Попов Игнатей Иванович
Мать: Попова Марина Савична
Рождение ребёнка
1774
Сын: Максимов Никифор Иванович
Отец ребёнка: Максимов Иван Вавилович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Максимов Иван Вавилович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Максимов Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Максимов Иван Вавилович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Максимова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Максимов Иван Вавилович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Максимов Иван Вавилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1830