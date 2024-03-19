Максимова (Попова) Татьяна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Попова) Татьяна Игнатьевна

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Попов Игнатей Иванович

Мать: Попова Марина Савична

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Максимов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иван Вавилович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Максимов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иван Вавилович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Максимов Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иван Вавилович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Максимова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Максимов Иван Вавилович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Максимов Семен Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иван Вавилович

Колмогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Иван Вавилович

Смерть
1830
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