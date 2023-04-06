Сляднев Александр Стефанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: Сляднев Стефан Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Сляднев Иван Александрович
Мать ребёнка: Сляднева Дарья Никитична
Рождение ребёнка
08.08.1841
Сын: Сляднев Стефан Александрович
Мать ребёнка: Сляднева Дарья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сляднева Дарья Никитична
Работа или профессия
Неизвестно
торговля
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно