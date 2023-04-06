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Сляднев Александр Стефанович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: Сляднев Стефан Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Сляднев Иван Александрович

Мать ребёнка: Сляднева Дарья Никитична

Рождение ребёнка
08.08.1841

Сын: Сляднев Стефан Александрович

Мать ребёнка: Сляднева Дарья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сляднева Дарья Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
торговля
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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