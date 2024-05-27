(Стафеева) Улита Улита/ Ульяна Фотиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Сын: Стафеев Иоакинф Прокопиев
Отец ребёнка: Стафеев Прокопий Федоров
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Стафеев Прокопий Федоров
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Стафеева) Анастасия Прокопьева
Отец ребёнка: Стафеев Прокопий Федоров
Смерть
Неизвестно