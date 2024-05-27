(Стафеева) Улита Улита/ Ульяна Фотиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стафеева) Улита Улита/ Ульяна Фотиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Прокопий Федоров

Рождение ребёнка
1765

Сын: Стафеев Иоакинф Прокопиев

Отец ребёнка: Стафеев Прокопий Федоров

Рождение ребёнка
1779

Сын: Стафеев Петр Прокопьев

Отец ребёнка: Стафеев Прокопий Федоров

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Стафеева) Анастасия Прокопьева

Отец ребёнка: Стафеев Прокопий Федоров

Смерть
Неизвестно

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