Трошин (Козлов) Сергей Петров
Место рождения
Дата рожденияПосле 1850
Дата смертиДо 1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Яшина (Трошина) Ксения Сергеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Воробьева (Трошина) Мавра Сергеева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1887