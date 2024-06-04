Трошин (Козлов) Сергей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрошин (Козлов) Сергей Петров

Трошин (Козлов) Сергей Петров

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

После 1850

Дата смерти

До 1887

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1850

Отец: Козлов Петр Иванов

Мать: Козлова Евдокия (Авдотья) Григорьева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Яшина (Трошина) Ксения Сергеева

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Воробьева (Трошина) Мавра Сергеева

Мать ребёнка: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1887
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.