Яков Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения23.04.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1819 ст.
Отец: Лаврентий Филиппов
Мать: Ефимия Васильева
Бракосочетание
29.10.1837 ст.
Жена: Гликерия Артемьева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.12.1838 ст.
Дочь: Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Гликерия Артемьева
Рождение ребёнка
01.11.1840 ст.
Дочь: Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Гликерия Артемьева
Рождение ребёнка
27.01.1843 ст.
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Гликерия Артемьева
Рождение ребёнка
10.09.1845 ст.
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Гликерия Артемьева
Рождение ребёнка
17.07.1848 ст.
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Гликерия Артемьева
Рождение ребёнка
04.04.1851 ст.
Сын: Кондрат Яковлев
Мать ребёнка: Гликерия Артемьева
Смерть
Неизвестно