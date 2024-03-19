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Яков Лаврентьев

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.04.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1819 ст.

Отец: Лаврентий Филиппов

Мать: Ефимия Васильева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
29.10.1837 ст.

Жена: Гликерия Артемьева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.12.1838 ст.

Дочь: Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Гликерия Артемьева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1840 ст.

Дочь: Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Гликерия Артемьева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.01.1843 ст.

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Гликерия Артемьева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.09.1845 ст.

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Гликерия Артемьева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.07.1848 ст.

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Гликерия Артемьева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.04.1851 ст.

Сын: Кондрат Яковлев

Мать ребёнка: Гликерия Артемьева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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