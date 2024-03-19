Татьянин (Тотианин) Владимир Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьянин (Тотианин) Владимир Тарасович

Место рождения

Дуровка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

10.07.1898

Дата смерти

Около 1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1898

Отец: Тотианин Тарасий Алексеевич

Мать: Тотианина Евгения Васильевна

Дуровка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Крещение
12.07.1898
Дмитриевская деревянная церковь села Дуровки Сердобского уезда Саратовской губернии
Звание, имя, отчество и фамилия восприемников:
Рождение ребёнка
12.12.1922

Сын: Татьянин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Татьянина Валентина Андреевна

Россия
Смерть
Около 1968
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