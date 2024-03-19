Татьянин (Тотианин) Владимир Тарасович
Место рождения
Дата рождения10.07.1898
Дата смертиОколо 1968
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1898
Крещение
12.07.1898
Дмитриевская деревянная церковь села Дуровки Сердобского уезда Саратовской губернии
Звание, имя, отчество и фамилия восприемников:
Рождение ребёнка
12.12.1922
Сын: Татьянин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Татьянина Валентина Андреевна
Россия
Смерть
Около 1968