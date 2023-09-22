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Брацык Анна
Брацык Анна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
165
Пол
Женский
Отец
Брацык Яныш Король Вангилии
120 г.р.
Мать
Кор Цана
140 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
165
Отец:
Брацык Яныш Король Вангилии
Мать:
Кор Цана
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