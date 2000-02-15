Захарова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1915
Дата смерти15.02.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Быченок Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Быченок Василий Борисович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Быченок Галина Васильевна
Отец ребёнка: Быченок Василий Борисович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Быченок Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Быченок Василий Борисович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Быченок Алла Васильевна
Отец ребёнка: Быченок Василий Борисович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Быченок Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Быченок Василий Борисович
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Быченок Василий Борисович
Рождение ребёнка
11.09.1951
Отец ребёнка: Быченок Василий Борисович
Смерть
15.02.2000