Захарова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1915

Дата смерти

15.02.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЖМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Быченок Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Быченок Василий Борисович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Быченок Галина Васильевна

Отец ребёнка: Быченок Василий Борисович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Быченок Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Быченок Василий Борисович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Быченок Алла Васильевна

Отец ребёнка: Быченок Василий Борисович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Быченок Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Быченок Василий Борисович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Быченок Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Быченок Василий Борисович

Рождение ребёнка
11.09.1951

Сын: Быченок Борис Васильевич

Отец ребёнка: Быченок Василий Борисович

Смерть
15.02.2000
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