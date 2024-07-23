Сахно Харитон В
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сахно ???
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Сахно ???
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сахно Василий Харитонович
Мать ребёнка: Сахно ???
Рождение ребёнка
21.08.1926
Дочь: Жаренкова Наталья Харитоновна
Мать ребёнка: Сахно ???
Смерть
Неизвестно