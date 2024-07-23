Сахно Харитон В — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахно Харитон В

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахно ???

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Сахно Егор Харитонович

Мать ребёнка: Сахно ???

Рождение ребёнка
1921

Сын: Сахно Василий Харитонович

Мать ребёнка: Сахно ???

Рождение ребёнка
21.08.1926

Дочь: Жаренкова Наталья Харитоновна

Мать ребёнка: Сахно ???

Смерть
Неизвестно

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