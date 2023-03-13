Баканова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

31.07.1844

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Михаилъ!

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1833

Сын: Бакановъ Кузьма

Отец ребёнка: Бакановъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1835

Дочь: Баканова Марья

Отец ребёнка: Бакановъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1836

Сын: Бакановъ Андрей

Отец ребёнка: Бакановъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1838

Сын: Бакановъ Макаръ

Отец ребёнка: Бакановъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1839

Дочь: Аблязина Агафья

Отец ребёнка: Бакановъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1840

Дочь: Батанина Александра

Отец ребёнка: Бакановъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакановъ Сергей

Смерть
31.07.1844
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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