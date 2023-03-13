Баканова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти31.07.1844
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Михаилъ!
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.11.1833
Сын: Бакановъ Кузьма
Отец ребёнка: Бакановъ Сергей
Рождение ребёнка
08.04.1835
Дочь: Баканова Марья
Отец ребёнка: Бакановъ Сергей
Рождение ребёнка
18.10.1836
Сын: Бакановъ Андрей
Отец ребёнка: Бакановъ Сергей
Рождение ребёнка
?.01.1838
Сын: Бакановъ Макаръ
Отец ребёнка: Бакановъ Сергей
Рождение ребёнка
09.04.1839
Дочь: Аблязина Агафья
Отец ребёнка: Бакановъ Сергей
Рождение ребёнка
10.04.1840
Дочь: Батанина Александра
Отец ребёнка: Бакановъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакановъ Сергей
Смерть
31.07.1844