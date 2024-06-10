Недельнюк (Малыхина) Анна Георгиевна 28.08.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Недельнюк (Малыхина) Анна Георгиевна

Место рождения

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

28.08.1911

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1911

Отец: Малыхин Георгий (Егор) Аркадьевич

Мать: Малыхина (Пискун) Ксения Федоровна

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недельнюк Исидор Устинович

Рождение ребёнка
18.11.1932

Дочь: Логунова (Недельнюк) Валентина Исидоровна

Отец ребёнка: Недельнюк Исидор Устинович

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
1936

Сын: Недельнюк Анатолий Исидорович

Отец ребёнка: Недельнюк Исидор Устинович

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
1946

Сын: Недельнюк Валерий Исидорович

Отец ребёнка: Недельнюк Исидор Устинович

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
1994

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