Недельнюк (Малыхина) Анна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения28.08.1911
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1932
Дочь: Логунова (Недельнюк) Валентина Исидоровна
Отец ребёнка: Недельнюк Исидор Устинович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Недельнюк Анатолий Исидорович
Отец ребёнка: Недельнюк Исидор Устинович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Недельнюк Валерий Исидорович
Отец ребёнка: Недельнюк Исидор Устинович
Смерть
1994