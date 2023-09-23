Азоева Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азоева Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Феодоров Афанасий Александрович

Отец ребёнка: Феодоров Александр Саввич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Феодорова Елена Александровна

Отец ребёнка: Феодоров Александр Саввич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Феодоров Семён Александрович

Отец ребёнка: Феодоров Александр Саввич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Феодорова Римма Александровна

Отец ребёнка: Феодоров Александр Саввич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодоров Александр Саввич

Смерть
Неизвестно
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