Азоева Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Феодоров Афанасий Александрович
Отец ребёнка: Феодоров Александр Саввич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Феодорова Елена Александровна
Отец ребёнка: Феодоров Александр Саввич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Феодоров Семён Александрович
Отец ребёнка: Феодоров Александр Саввич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Феодорова Римма Александровна
Отец ребёнка: Феодоров Александр Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно