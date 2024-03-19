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Торопов Корнило Васильевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Торопов Василий Петрович

Мать: Торопова Хевронья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 оборот
Рождение ребёнка
1812

Сын: Торопов Гурьян Корнилович

Мать ребёнка: Торопова Настасья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 6об
Военная служба
С 1812
Рекрут
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова Настасья

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 7л
Смерть
Неизвестно
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