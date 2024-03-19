Торопов Корнило Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 42 оборот
Рождение ребёнка
1812
Сын: Торопов Гурьян Корнилович
Мать ребёнка: Торопова Настасья
ГАСО, 24-25-330, 6об
Военная служба
С 1812
Рекрут
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Торопова Настасья
ГАСО, 24-25-330, 7л
Смерть
Неизвестно