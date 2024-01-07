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Курилов Виктор

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Место рождения

г.Омск, 6 линия, 67

Дата рождения

07.09.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1951

Отец: Курилов Андрей

Мать: Курилова Гликерия

г.Омск, 6 линия, 67
Рождение ребёнка
1974

Дочь: Берникова Елена

Мать ребёнка: Курилова Нина

Развод
Неизвестно

Жена: Курилова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курилов Евгений

Мать ребёнка: Курилова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курилова Нина

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