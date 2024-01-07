Курилов Виктор
Место рожденияг.Омск, 6 линия, 67
Дата рождения07.09.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1951
Отец: Курилов Андрей
Мать: Курилова Гликерия
г.Омск, 6 линия, 67
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Берникова Елена
Мать ребёнка: Курилова Нина
Развод
Неизвестно
Жена: Курилова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курилов Евгений
Мать ребёнка: Курилова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курилова Нина