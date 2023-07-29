Кудрявцов Василий Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцов Василий Венедиктович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811 или 1813

Сын: Кудрявцов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Матрона Филипповна

Рождение ребёнка
Около 06.08.1815

Дочь: Кудрявцова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Кудрявцова Матрона Филипповна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова Матрона Филипповна

Смерть
Неизвестно
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