Кудрявцов Василий Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811 или 1813
Сын: Кудрявцов Федор Васильевич
Мать ребёнка: Кудрявцова Матрона Филипповна
Рождение ребёнка
Около 06.08.1815
Дочь: Кудрявцова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Кудрявцова Матрона Филипповна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно