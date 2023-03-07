(Бельтюгова) Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бельтюгова) Параскева Андреева

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Место рождения

поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Отец

Около 1724 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Бельтюгов Андрей Федоров

Мать: не указана

поч. Киселевский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1810
Пахомовская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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