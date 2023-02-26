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(SCHOENDORF) Suzanne

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Место рождения

Ormersviller,57526,Moselle,Lorraine,France

Дата рождения

Около 1669

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1627 г.р.

Мать

Около 1631 г.р.

Муж

1668 г.р.
1654 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669

Отец: Schoendorff Nicolas

Мать: Schoendorf Catherine

Ormersviller,57526,Moselle,Lorraine,France
Рождение ребёнка
1691

Дочь: Gross Odile

Отец ребёнка: Bernard Jean

Бракосочетание
1695

Муж: Bernhardt Jean

Рождение ребёнка
1696

Сын: Bernard Simon

Отец ребёнка: Bernard Jean

ORMERSVILLER, Moselle, France
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bernard Jean

Смерть
Неизвестно
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