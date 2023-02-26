(SCHOENDORF) Suzanne
Место рожденияOrmersviller,57526,Moselle,Lorraine,France
Дата рожденияОколо 1669
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669
Отец: Schoendorff Nicolas
Мать: Schoendorf Catherine
Ormersviller,57526,Moselle,Lorraine,France
Рождение ребёнка
1691
Дочь: Gross Odile
Отец ребёнка: Bernard Jean
Бракосочетание
1695
Муж: Bernhardt Jean
Рождение ребёнка
1696
Сын: Bernard Simon
Отец ребёнка: Bernard Jean
ORMERSVILLER, Moselle, France
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bernard Jean
Смерть
Неизвестно