Щелокова (Гусева) Маланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелокова (Гусева) Маланья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Лекарский Петръ

Мать: Матвеева Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1821

Муж: Щелоковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Плотникова Елена

Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Щелоковъ Иванъ

Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1834

Дочь: Гупкина Маремьяна (Марина)

Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1836

Сын: Щелоковъ Алексей

Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ

Рождение ребёнка
14.08.1838

Дочь: Никитина Васса

Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1840

Сын: Щелоковъ Елизаръ

Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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