Щелокова (Гусева) Маланья
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Лекарский Петръ
Мать: Матвеева Мавра
Бракосочетание
06.02.1821
Муж: Щелоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Плотникова Елена
Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Щелоковъ Иванъ
Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.02.1834
Дочь: Гупкина Маремьяна (Марина)
Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.03.1836
Сын: Щелоковъ Алексей
Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.08.1838
Дочь: Никитина Васса
Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.07.1840
Сын: Щелоковъ Елизаръ
Отец ребёнка: Щелоковъ Иванъ
Смерть
Неизвестно