Передѣльская (Плехпнова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1875
Сын: Передѣльскій Петръ
Отец ребёнка: Передѣльскій Константинъ
Рождение ребёнка
28.07.1883
Сын: Передѣльскій Степанъ
Отец ребёнка: Передѣльскій Константинъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Передѣльскій Павелъ
Отец ребёнка: Передѣльскій Константинъ
Бракосочетание
Неизвестно