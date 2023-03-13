Передѣльская (Плехпнова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передѣльская (Плехпнова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1875

Сын: Передѣльскій Петръ

Отец ребёнка: Передѣльскій Константинъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1883

Сын: Передѣльскій Степанъ

Отец ребёнка: Передѣльскій Константинъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Передѣльскій Павелъ

Отец ребёнка: Передѣльскій Константинъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Передѣльскій Константинъ

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