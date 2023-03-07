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Сергеев ВОВ Никифор Дмитриевич

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1915

Отец: Сергеев Дмитрий Михайлович

Мать: Сергеева Пелагея Андреева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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