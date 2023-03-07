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Сергеев ВОВ Никифор Дмитриевич
Сергеев ВОВ Никифор Дмитриевич
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Место рождения
Русские Зимницы
, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дата рождения
07.03.1915
Пол
Мужской
Отец
Сергеев Дмитрий Михайлович
1880 г.р.
Мать
Сергеева Пелагея Андреева
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1915
Отец:
Сергеев Дмитрий Михайлович
Мать:
Сергеева Пелагея Андреева
Русские Зимницы
, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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