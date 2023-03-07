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Лапаева (Медведева) ?

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Место рождения

село Березовка, Ставропольский уезд, Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

село Березовка, Ставропольский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1910 ст.

Муж: Лапаев (лапав) Никифор Филиппов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1910
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