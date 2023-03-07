Лапаева (Медведева) ?
Место рождениясело Березовка, Ставропольский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
село Березовка, Ставропольский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1910 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1910