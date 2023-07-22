Милька Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Милька Мартин Никифорович
Рождение ребёнка
28.06.1817 ст.
Дочь: Милька Феврония Мартиновна
Отец ребёнка: Милька Мартин Никифорович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Милька Мартин Никифорович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Милька Евдоким Мартинович
Отец ребёнка: Милька Мартин Никифорович
Рождение ребёнка
05.10.1825 ст.
Дочь: Милька Харитина Мартиновна
Отец ребёнка: Милька Мартин Никифорович
Смерть
Неизвестно