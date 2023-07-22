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Милька Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Милька Онисим Мартинович

Отец ребёнка: Милька Мартин Никифорович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.06.1817 ст.

Дочь: Милька Феврония Мартиновна

Отец ребёнка: Милька Мартин Никифорович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Милька Антип Мартинович

Отец ребёнка: Милька Мартин Никифорович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Милька Евдоким Мартинович

Отец ребёнка: Милька Мартин Никифорович

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.10.1825 ст.

Дочь: Милька Харитина Мартиновна

Отец ребёнка: Милька Мартин Никифорович

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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