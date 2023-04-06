Юндеман Прасковья
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: Матрона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисицина Амалия
Отец ребёнка: Юндеман Август
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юндеман Рудольф
Отец ребёнка: Юндеман Август
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эмилия
Отец ребёнка: Юндеман Август
Смерть
Неизвестно