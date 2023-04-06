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Юндеман Прасковья

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Место рождения

Верхняя Буланка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: Матрона

Верхняя Буланка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисицина Амалия

Отец ребёнка: Юндеман Август

Верхняя Буланка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юндеман Рудольф

Отец ребёнка: Юндеман Август

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмилия

Отец ребёнка: Юндеман Август

Смерть
Неизвестно
Верхняя Буланка, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
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