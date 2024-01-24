Селиверстов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1913
Дочь: Белянина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Селиверстова Оксинья (Ксения) Ивановна
Рождение ребёнка
03.07.1915
Сын: Селиверстов Петр Иванович
Мать ребёнка: Селиверстова Оксинья (Ксения) Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Селиверстова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Селиверстова Оксинья (Ксения) Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Селиверстов Василий Иванович
Мать ребёнка: Селиверстова Оксинья (Ксения) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиверстов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Селиверстова Оксинья (Ксения) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиверстов Семен Иванович
Мать ребёнка: Селиверстова Оксинья (Ксения) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиверстова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Селиверстова Оксинья (Ксения) Ивановна
Смерть
Неизвестно