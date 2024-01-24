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Селиверстов Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1913

Дочь: Белянина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Селиверстова Оксинья (Ксения) Ивановна

Рождение ребёнка
03.07.1915

Сын: Селиверстов Петр Иванович

Мать ребёнка: Селиверстова Оксинья (Ксения) Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Селиверстова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Селиверстова Оксинья (Ксения) Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Селиверстов Василий Иванович

Мать ребёнка: Селиверстова Оксинья (Ксения) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиверстов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Селиверстова Оксинья (Ксения) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиверстов Семен Иванович

Мать ребёнка: Селиверстова Оксинья (Ксения) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиверстова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Селиверстова Оксинья (Ксения) Ивановна

Смерть
Неизвестно
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