Селиверстова (Китова) Оксинья (Ксения) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти18.07.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Китов Иван
Рождение ребёнка
13.11.1913
Дочь: Белянина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Селиверстов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
03.07.1915
Сын: Селиверстов Петр Иванович
Отец ребёнка: Селиверстов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Селиверстова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Селиверстов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Селиверстов Василий Иванович
Отец ребёнка: Селиверстов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиверстов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Селиверстов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиверстов Семен Иванович
Отец ребёнка: Селиверстов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиверстова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Селиверстов Иван Николаевич
Смерть
18.07.1965