Селиверстова (Китова) Оксинья (Ксения) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстова (Китова) Оксинья (Ксения) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

18.07.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Китов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1913

Дочь: Белянина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Селиверстов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
03.07.1915

Сын: Селиверстов Петр Иванович

Отец ребёнка: Селиверстов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Селиверстова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Селиверстов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Селиверстов Василий Иванович

Отец ребёнка: Селиверстов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиверстов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Селиверстов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиверстов Семен Иванович

Отец ребёнка: Селиверстов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиверстова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Селиверстов Иван Николаевич

Смерть
18.07.1965
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