Мышкевич (Жулина) Зоя Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышкевич (Жулина) Зоя Трофимовна

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Место рождения

Михайловский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1946

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Жулин Трофим Иванович

Мать: Жулина (Руденкова) Ксения Тихоновна

Михайловский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мшкевич Евгений Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1970

Сын: Мышкевич Александр Евгениевич

Отец ребёнка: Мшкевич Евгений Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1977

Дочь: Курилова (Мышкевич) Татьяна Евгениевна

Отец ребёнка: Мшкевич Евгений Иванович

Смерть
2020
Кузьмичи, Вилейский район, Минская область

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