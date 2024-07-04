Мышкевич (Жулина) Зоя Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1946
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1970
Сын: Мышкевич Александр Евгениевич
Отец ребёнка: Мшкевич Евгений Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1977
Дочь: Курилова (Мышкевич) Татьяна Евгениевна
Отец ребёнка: Мшкевич Евгений Иванович
Смерть
2020
Кузьмичи, Вилейский район, Минская область