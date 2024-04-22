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Пристав Григорий Павлович

Место рождения

Пригожее, Харківська область

Дата рождения

1879

Дата смерти

10.02.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Пригожее, Харківська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Пристав Савва Григорьевич

Мать ребёнка: Прийменко Лукия, Гликерия Павловна

Николаевский хутор
Смерть
10.02.1904
хутор Николаевский Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1904

Сын: Пристав Гаврила Григорьевич

Мать ребёнка: Прийменко Лукия, Гликерия Павловна

Николаевский хутор
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