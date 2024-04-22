Пристав Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти10.02.1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
1901
Сын: Пристав Савва Григорьевич
Мать ребёнка: Прийменко Лукия, Гликерия Павловна
Николаевский хутор
Смерть
10.02.1904
хутор Николаевский Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1904
Сын: Пристав Гаврила Григорьевич
Мать ребёнка: Прийменко Лукия, Гликерия Павловна
Николаевский хутор