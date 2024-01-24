Михеева ирина владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева ирина владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Владимир Михайлович

Мать: Гаврилова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Накова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Михеев дмитрий анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Порфирова Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Михеев дмитрий анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Михеев дмитрий анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева арина дмитриевна

Отец ребёнка: Михеев дмитрий анатольевич

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