Антипова, Казанцева (Терехина) Пелагея Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Терехин Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богословцева Валентина Георгиевна
Отец ребёнка: Антипов Георгий Степанович
Смерть
1992