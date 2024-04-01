Антипова, Казанцева (Терехина) Пелагея Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова, Казанцева (Терехина) Пелагея Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Терехин Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипов Георгий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипов Георгий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипов Георгий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богословцева Валентина Георгиевна

Отец ребёнка: Антипов Георгий Степанович

Смерть
1992
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