Богословцева (Антипова) Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богословцева (Антипова) Валентина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антипов Георгий Степанович

Мать: Антипова, Казанцева (Терехина) Пелагея Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богословцев Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Богословцев Леонид Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богословцев Леонид Григорьевич

Рождение ребёнка
26.10.1948

Сын: Богословцев Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Богословцев Леонид Григорьевич

Смерть
10.11.2005

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