Богословцева (Антипова) Валентина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.11.2005
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богословцев Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Богословцев Леонид Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1948
Сын: Богословцев Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Богословцев Леонид Григорьевич
Смерть
10.11.2005