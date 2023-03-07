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Степанова Прасковья Синиженкова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

13.01.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Синиженков Иван Васильевич

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.10.1862

Муж: Степанов Варлам (Авраамий) Степанович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Вилкова Елизавета Степанова

Отец ребёнка: Степанов Варлам (Авраамий) Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1870

Сын: Степанов Моисей Варламович

Отец ребёнка: Степанов Варлам (Авраамий) Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1872

Дочь: Яковлева Наталья Степанова

Отец ребёнка: Степанов Варлам (Авраамий) Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Куликова Ксения Степанова

Отец ребёнка: Степанов Варлам (Авраамий) Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1877

Дочь: Елизавета Варламовна

Отец ребёнка: Степанов Варлам (Авраамий) Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1884

Дочь: Матрена Варламовна

Отец ребёнка: Степанов Варлам (Авраамий) Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.01.1917
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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