Степанова Прасковья Синиженкова
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти13.01.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Синиженков Иван Васильевич
Мать: ?
Бракосочетание
28.10.1862
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Вилкова Елизавета Степанова
Отец ребёнка: Степанов Варлам (Авраамий) Степанович
Рождение ребёнка
02.08.1870
Сын: Степанов Моисей Варламович
Отец ребёнка: Степанов Варлам (Авраамий) Степанович
Рождение ребёнка
01.09.1872
Дочь: Яковлева Наталья Степанова
Отец ребёнка: Степанов Варлам (Авраамий) Степанович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Куликова Ксения Степанова
Отец ребёнка: Степанов Варлам (Авраамий) Степанович
Рождение ребёнка
01.09.1877
Дочь: Елизавета Варламовна
Отец ребёнка: Степанов Варлам (Авраамий) Степанович
Рождение ребёнка
23.03.1884
Дочь: Матрена Варламовна
Отец ребёнка: Степанов Варлам (Авраамий) Степанович
Смерть
13.01.1917