Куликова Ксения Степанова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
03.11.1893
Рождение ребёнка
27.11.1894
Дочь: Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович
Рождение ребёнка
01.12.1896
Сын: Куликов Потапий Яковлевич
Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович
Рождение ребёнка
01.10.1898
Дочь: Сорокина Устинья Куликова
Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович
Рождение ребёнка
15.10.1900
Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович
Рождение ребёнка
10.04.1902
Дочь: Ирина Куликова
Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович
Рождение ребёнка
11.07.1904
Дочь: Ефимия Куликова
Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович
Рождение ребёнка
28.09.1906
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович
Рождение ребёнка
28.09.1906
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович
Рождение ребёнка
21.10.1907
Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович
Рождение ребёнка
03.04.1910
Сын: Куликов Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович
Смерть
Неизвестно