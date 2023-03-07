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Куликова Ксения Степанова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Степанов Варлам (Авраамий) Степанович

Мать: Степанова Прасковья Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.11.1893

Муж: Куликов Яков Антонович

Рождение ребёнка
27.11.1894

Дочь: Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1896

Сын: Куликов Потапий Яковлевич

Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1898

Дочь: Сорокина Устинья Куликова

Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1900

Сын: Куликов Ефим Яковлевич

Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1902

Дочь: Ирина Куликова

Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1904

Дочь: Ефимия Куликова

Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1906

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1906

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.10.1907

Сын: Куликов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1910

Сын: Куликов Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Куликов Яков Антонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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