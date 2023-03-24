Immonen (Pesonen) Kristiina Juhontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Immonen (Pesonen) Kristiina Juhontytär

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1837

Отец: Pesonen Juho Heikinpoika

Мать: Pesonen Kristiina Antintytär

Рождение ребёнка
27.04.1869

Дочь: Näätänen Maria Antintytär

Отец ребёнка: Immonen Antti Juhonpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.04.1877

Сын: Immonen Juho Antinpoika

Отец ребёнка: Immonen Antti Juhonpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.06.1880

Дочь: Koljonen Iida Antintytär

Отец ребёнка: Immonen Antti Juhonpoika

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Immonen Antti Juhonpoika

Смерть
Неизвестно
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