Immonen (Pesonen) Kristiina Juhontytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1837
Рождение ребёнка
27.04.1869
Дочь: Näätänen Maria Antintytär
Отец ребёнка: Immonen Antti Juhonpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
12.04.1877
Отец ребёнка: Immonen Antti Juhonpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.06.1880
Дочь: Koljonen Iida Antintytär
Отец ребёнка: Immonen Antti Juhonpoika
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно