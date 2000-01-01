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(Roether) Appolonia

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Roether Johannes

Мать: Anna Maria

Смерть
1882
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