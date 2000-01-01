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(Roether) Appolonia
(Roether) Appolonia
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1811
Дата смерти
1882
Пол
Женский
Отец
Roether Johannes
1781 г.р.
Мать
(Nagel) Anna Maria
1785 г.р.
Дети
Не указаны
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ЯМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец:
Roether Johannes
Мать:
Anna Maria
Смерть
1882
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