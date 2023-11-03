Бобровская Павла Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Бобровский Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Бобровский Андрей Саввич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бобровский Димитрий Андреевич
Отец ребёнка: Бобровский Андрей Саввич
Рождение ребёнка
23.12.1842
Сын: Бобровский Василий Андреевич
Отец ребёнка: Бобровский Андрей Саввич
Работа или профессия
Неизвестно
жена дьякона Яранского уезда