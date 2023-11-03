Бобровская Павла Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровская Павла Никоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Бобровский Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Бобровский Андрей Саввич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бобровский Димитрий Андреевич

Отец ребёнка: Бобровский Андрей Саввич

Рождение ребёнка
23.12.1842

Сын: Бобровский Василий Андреевич

Отец ребёнка: Бобровский Андрей Саввич

Работа или профессия
Неизвестно
жена дьякона Яранского уезда
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