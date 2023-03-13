Усачевъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачевъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Усачевъ Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Усачевъ Антонъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Усачевъ Матвей

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1750
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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