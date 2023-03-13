Усачевъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смерти1750
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Усачевъ Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Усачевъ Антонъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Усачевъ Матвей
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1750
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан