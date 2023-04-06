Безносов Степан Кирилов
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Меланья Иванова
Рождение ребёнка
1761
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меланья Иванова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Меланья Иванова
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Меланья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Меланья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно