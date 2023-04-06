Безносов Степан Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безносов Степан Кирилов

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Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1757 г.р.
Скрыто настройками приватности
1762 г.р.
1771 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1757

Сын: Безносов Сидор Стефанов

Мать ребёнка: Меланья Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1761

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меланья Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1762

Сын: Безносов Федор Степанов

Мать ребёнка: Меланья Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1771

Сын: Безносов Сидор Степанов

Мать ребёнка: Меланья Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Меланья Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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